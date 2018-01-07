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lerine 20 dakika ayır

Gözlerine 20 dakika ayır
Bilgisayar başında geçirilen uzun saatler, en çok leri vuruyor. "Bilgisayara bakma sendromu" olarak bilinen rahatsızlık, gözlerde ağrı, yorgunluk, kızarıklık gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Serdar Kuruca, bilgisayarda 20 dakika çalıştıktan sonra, gözleri kapatarak ya da uzağa bakarak 20 saniye dinlendirilmesi tavsiyesinde bulunuyor. Şöyle devam ediyor: "Sürekli ekrana bakma sonucu dakikada 15-20 olan göz kırpma refleksimiz 5-6'lara düşüyor. Daha az göz kırpma, gözlerimizde kuruma, ağrı yorgunluk, kızarıklıklara yol açıyor. Bunun için gözleri 20 dakikada bir dinlendirmek gerekiyor. Bilgisayar ekranının da göz seviyemizden daha aşağıya olması gerekiyor."
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