Gözlerine 20 dakika ayır

Bilgisayar başında geçirilen uzun saatler, en çok gözleri vuruyor. "Bilgisayara bakma sendromu" olarak bilinen rahatsızlık, gözlerde ağrı, yorgunluk, kızarıklık gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. Göz Sağlığıve Hastalıkları UzmanıOpr. Dr. SerdarKuruca, bilgisayarda 20 dakika çalıştıktan sonra, gözleri kapatarak ya da uzağa bakarak 20 saniye dinlendirilmesi tavsiyesinde bulunuyor. Şöyle devam ediyor: "Sürekli ekrana bakma sonucu dakikada 15-20 olan göz kırpma refleksimiz 5-6'lara düşüyor. Dahaaz göz kırpma, gözlerimizdekuruma, ağrı yorgunluk,kızarıklıklara yol açıyor. Bunun için gözleri 20 dakikada bir dinlendirmek gerekiyor. Bilgisayarekranınında göz seviyemizdendahaaşağıya olmasıgerekiyor."
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