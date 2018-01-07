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dolusu mutluluk

Mucizevi sebze , gözlerimize ve kalbimize kuvvet veriyor. İçerdiği A vitamini ile cinsel arzuyu tetikliyor. İktidar sorununu bitiriyor...

Havuç dolusu mutluluk
Şifa deposu kış sebzesi , faydalarıyla dikkat çekiyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle pek çok hastalığa şifa oluyor. Yüksek miktarda A vitamini içeren havuç, cinsellik hormonunu aktivite ediyor. Cinsel arzuyu tetikliyor. İktidar sorununu bitiriyor. Ayrıca havuçun, unutkanlığa da çare olduğunu biliniyor.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR
Uzmanlar, "Hafızanızı güçlendirmek için 1 ay boyunca her gün akşam yemeğinden 2 saat sonra ya da gece yatmadan önce taze sıkılmış havuç suyu için" diyor. Hafızayı güçlendirici etkisiyle demans ve Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Cilde kalbe ve gözlere kuvvet veriyor. Kansızlığı gideriyor. Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına ve öksürüğe fayda sağlıyor. Kansere karşı kalkan oluyor. Vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırıyor. Cilde tazelik, canlılık verip gençleştiriyor. Romatizma ve gut hastalığı şikayetlerini aza indiriyor. Diş etlerimizi de güçlendiriyor.
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