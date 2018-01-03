Şeker gibi tavsiye

10'lu yaşlara kadar inen bu illet, sinsice ilerliyor. Kontrol edilmediğinde kalp böbrek ayak ve gözler için ciddi birer tehdide dönüşebiliyor. Toplumda her 10 kişiden 1'inde görülen diyabetin zararlı etkilerinden korunmak için, kan şekerini kontrol altında tutmak gerekiyor. Memorial Antalya Hastanesi Endokrinoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, diyabet hastalarına yaşam kalitesini yükselten 5 altın tavsiyeyi şöyle sıralıyor...
*Sağlıklı beslenme ve egzersiz: İdeal kilo, diyabetin önlenmesinin yanı sıra, diyabet hastalarının yaşam kalitesi açısından oldukça önemlidir.
Tip 2 diyabet riski olan kişilerde belirtilerin erken dönemde saptanması ve doğru bir şekilde yönetilmesi, diyabetin önlenmesi açısından gereklidir. Hastaların doğru beslenme ve günlük egzersiz düzeni ile kilo kontrolü hedeflenmektedir.
Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme diyabetten korunmak için de önemli faktörlerdir.
*Kalp, kolesterol kontrolü: Diyabet hastalarında kalple ilgili sorunların görülme sıklığı, diyabeti olmayanlara göre 2-4 kat daha fazladır. Kandaki şeker yüksekliğine bağlı olarak, kalp damar yapısı bozulmakta ve damar tıkanıklıkları oluşmaktadır.
Şeker hastalarının, olası kalp hastalığına karşı tansiyon ve kolesterol değerlerini düzenli olarak kontrol ettirmeleri de ayrı bir önem taşımaktadır.
*göz taraması: Diyabetin hasar verdiği organlardan biri de gözlerdir. İyi kontrol edilemediğinde gözle ilgili bazı sorunları beraberinde getirebilir.
Katarakt oluşumuna sebep olmak, göz içi basınç artışı, retinada yaygın hasar yaparak göz içi kanamaları hatta retina ayrışması gibi rahatsızlıklara neden olabilir.
Bu yüzden düzenli göz kontrölü muayenesi yaptırmak çok önemlidir.
* Böbrek fonksiyonu takibi: Diyabet, uzun dönemde böbrek sağlığını olumsuz etkileyen ve kişiyi böbrek yetmezliğine götürebilen önemli bir süreçtir. Uygun ilaç tedavisi, kan şekeri düzeyi ile kan basıncı normal sınırlarda tutularak böbrekler, diyabetin olumsuz etkilerinden korunabilmektedir.
Diyabet hastaları, böbrek fonksiyonlarını ve kan şekeri seviyelerinin de uygun sıklıkla kontrolünü sağlamalıdır.
* Düzenli ayak bakımı: Diyabet hastalarında ayak bakımı çok önemlidir. Diyabetik ayak oluşması, uzuv kaybını da beraberinde getirebilir. Bu nedenle ayak bakımında bazı kurallara dikkat edilmelidir.
Bunun için, ayaklar her gün yıkanmalı ve kurulanmalıdır.
Ayrıca evde bile mutlaka pamuklu çorap giyilmelidir.
ERKEN BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ
Genetik geçişli bir hastalık olan diyabet, doğru yöntemler ve yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebiliyor.
Çok su içme, sık idrara çıkma, ağızda kuruluk ve cilt yaralarındaki geç iyileşme gibi belirtiler, diyabete işaret ediyor. Bunların erken dönemde fark edilmesi önem arz ediyor. Ayrıca hastaların bazı kurallara uyması gerekiyor
BU BESİNLERDEN VAZGEÇMEYİN
Elma: Günde bir adet tüketilen elma, diyabete yakalanma riskini yüzde 28 azaltıyor. İçeriğindeki lifler, kan şekerini düşürüyor.
Tarçın: Kimyasal yapısı, kan şekerini düzenliyor.
Açlık şekerini düşürüp, insülin etkinliğini artırıyor.
Yaban Mersini Kan şekerini düşürüyor. İltihaplanma ve oksidatif hasara karşı direnç gösteriyor.
Kuru Baklagiller: Diyabete karşı savunma mekanizmamızı geliştiriyor.
Kepekli makarna, tam tahıllı çavdar ekmeği kan şekerini sabit tutuyor.
Badem: Hastaların yemeklerden sonra oluşan kan şekeri dalgalanmalarını azaltıyor.
Çay-Kahve: Doğru sıklıkta tüketildiklerinde diyabete kalkan olup, kan şekerini düzenliyorlar.
Domates suyu: Kan sulandırıcı özellik taşıyan domates suyu, karaciğerdeki yağlanmayı da önlüyor.
Kırmızı biber: Şekerin ani düşüşünü, engelliyor. Metabolizmaya yardımcı oluyor.
Biberiye: Diyabetin de en büyük düşmanı olarak biliniyor. Kan şekerini düzenliyor.
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