Çörek otu astımın sonu

Binlerce yıldır bütün dünyada hastalıkların tedavisinde kullanılan çörek otunun faydaları saymakla bitmiyor. İçerisindeki A, H, C, B1, B2 ve B6 vitaminleri, selenyum magnezyum ve çinko mineralleri ile şifa dağıtıyor. Astım hastalığına da olumlu etkileriyle öne çıkıyor. Yağı, solunum yolu adalelerini genişletiyor. Astım atakları sırasında bir fincan kahve ile karıştırılarak sabah akşam içilen çörek otu, hastaları rahatlatıyor.
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