 ;
Yol Durumu
  1. Sarımsak tere karaciğeri temizle

ın sonu

Çörek otu astımın sonu
Binlerce yıldır bütün dünyada hastalıkların tedavisinde kullanılan nun faydaları saymakla bitmiyor. İçerisindeki A, H, C, B1, B2 ve B6 vitaminleri, selenyum magnezyum ve çinko mineralleri ile şifa dağıtıyor. hastalığına da olumlu etkileriyle öne çıkıyor. Yağı, solunum yolu adalelerini genişletiyor. Astım atakları sırasında bir fincan kahve ile karıştırılarak sabah akşam içilen çörek otu, hastaları rahatlatıyor.
Etiketler: ,
  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar