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, kedi otu Mışıl mışıl uyu

Bal, kedi otu Mışıl mışıl uyu
Yaşam tarzı, beslenme, sigara ve alkol tüketimi, iş hayatı yaşam tarzını olumsuz etkiliyor. Bu sorunlar uykusuzluğu da beraberinde getiriyor. Uyku düzeni bozulanların yardımına kedi otu yetişiyor. Gevşetici bir etkisi olan kedi otu, anksiyete, kas gerilmesi ve uykusuzluk tedavisinde sıkça kullanılıyor. Ayrıca bitki çayı veya ılık sütün içine atılacak bir çay kaşığı kadar , uykuya dalmada yardımcı oluyor.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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