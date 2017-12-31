Soğuk hava gözleri de vuruyor

Soğuyan havalar, gözlerimizde de belirli rahatsızlıkların oluşmasına neden oluyor. Gözkuruluğu, göz yaşarması gibi problemler,genellikle bu dönemde ortaya çıkıyor.Soğuk havalarda evlerimizde yaktığımız kaloriferlerin göz kuruluğuna neden olabileceğini belirten uzmanlar, uyarıyor: "Isıtıcılar, ortamdaki nem oranını düşürüyor. Bu da gözlerde kuruluğa neden olabiliyor. Alınacak en güzel önlem bol bol su tüketmek."
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