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leri de vuruyor

Soğuk hava gözleri de vuruyor
Soğuyan havalar, lerimizde de belirli rahatsızlıkların oluşmasına neden oluyor. Göz kuruluğu, göz yaşarması gibi problemler, genellikle bu dönemde ortaya çıkıyor. larda evlerimizde yaktığımız kaloriferlerin göz kuruluğuna neden olabileceğini belirten uzmanlar, uyarıyor: "Isıtıcılar, ortamdaki nem oranını düşürüyor. Bu da gözlerde kuruluğa neden olabiliyor. Alınacak en güzel önlem bol bol su tüketmek."
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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