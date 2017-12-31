Romatizmanın şifası zencefil

Yıllarca soğuk algınlığı ve grip tedavisinde kullanılan zencefil, romatizma hastalığına da şifa oluyor. İltihap giderici ve spazm çözücü etkileriyle de dikkat çekiyor. Uzmanlar, romatizma ağrılarından kurtulmak için şu tarifi öneriyor. Yarım çorba kaşığı zencefili 150 ml sıcak su ile karıştırın. Soğumaya bırakın. Bunu günde iki kez bir ay boyunca tüketin. Kısa süre içerisinde ağrılarınızın azaldığını göreceksiniz.
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