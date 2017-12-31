Aşkın ilacı nar

Vitamin deposu kış meyvesi nar, şifa saçıyor... İngiltere'de yapılan araştırmayagöre 1 bardak nar suyu, erkeklerdetestosteron hormonunu artırıyor. Libidoyu yükseltip, çiftler arasındaki soğukluğu gideriyor. Doğal afrodizyak olan nar ayrıca çocuk sahibi olmayı da kolaylaştırıyor.
YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR
Güçlü bir antioksidan olan bu mucizevi meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Yüksek tansiyonu düşüren kalbi koruyup düzenli çalışmasını sağlayan nar, enfeksiyonlara karşı vücut direncini yükseltiyor. Enerji verip yorgunluğu gideriyor. İdrar söktürücü özelliğiyle toksin atımını kolaylaştırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı koruyor. Kolesterol ve kan şekerimizi düzenliyor. Cilde de olumlu katkısı olan nar, yaşlanma etkilerini en aza indiriyor. Cilt enfeksiyonlarını iyileştirip, böbrek iltihaplarının giderilmesinde etkili oluyor.
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