 ;
Yol Durumu
  1. Soğuk hava gözleri de vuruyor
  2. Kuruyemişi abartma tadını kaçırma!

Aşkın ilacı

Afrodizyak etkisiyle bilinen , cinsel gücü artırıp çiftlerin yüzünü güldürüyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Aşkın ilacı nar
Vitamin deposu kış meyvesi , şifa saçıyor... İngiltere'de yapılan araştırmaya göre 1 bardak nar suyu, erkeklerde testosteron hormonunu artırıyor. Libidoyu yükseltip, çiftler arasındaki soğukluğu gideriyor. Doğal afrodizyak olan nar ayrıca çocuk sahibi olmayı da kolaylaştırıyor.

YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR
Güçlü bir antioksidan olan bu mucizevi meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Yüksek tansiyonu düşüren kalbi koruyup düzenli çalışmasını sağlayan nar, enfeksiyonlara karşı vücut direncini yükseltiyor. Enerji verip yorgunluğu gideriyor. İdrar söktürücü özelliğiyle toksin atımını kolaylaştırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı koruyor. Kolesterol ve kan şekerimizi düzenliyor. Cilde de olumlu katkısı olan nar, yaşlanma etkilerini en aza indiriyor. Cilt enfeksiyonlarını iyileştirip, böbrek iltihaplarının giderilmesinde etkili oluyor.
Etiketler:
  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar