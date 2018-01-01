Badem portakal 2017 hoşçakal

BAŞ AĞRISI İLE UYANANLAR:
Yeni yıl eğlencesini fazla kaçıranlar, sabah baş ağrısıyla uyandı. Uzmanlar, yeni yıl mahmurluğunu atmak, vücuda enerji kazandırmak için kalkar kalmaz 1 bardak ılık su içilmesi gerektiğinin altını çizdi. Baş ağrısını atmak için bol bol dinlenmek gerektiğini, sağlıklı yiyecekler tüketilmesini, gerekirse vitamin takviyesi yapılmasını önerdi. Türk kahvesinin de baş ağrısını geçirmekte etkili bir yöntem olduğunu belirten uzmanlar, aşırıya kaçmamak kaydıyla karbonhidratlı besinler tüketilmesi önerdi.
YEMEĞİ FAZLA KAÇIRANLAR:
Uzmanlar, yılın ilk günü yaşanacak şişkinlik, hazımsızlık ve mide ağrısı için doğal tavsiyeler verdi. Bunların içerisinde tarçın çayı başı çekti. Sindirime yardımcı olan tarçın, krampları ve şişkinlikleri azaltmaktaki etkisiyle biliniyor. Öte yandan taze sıkılmış bir portakal suyu, yağlı yemeklerin midemize verdiği olumsuz etkiyi ortadan kaldırıyor. Zencefil, sindirim sıvılarının uyarılmasına ve enzimlerin dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur. Bu sayede, hazımsızlıktan kaynaklanan şişkinliği, krampları, gazı ve ağrıyı geçirmeye ve önlemeye yardım ediyor.
TANSİYONU VE ŞEKERİ FIRLAYANLAR:
Yılbaşı sofrasındaki yemekleri fazla kaçıranlar, güne yüksek tansiyon ve şekerle başladı. Tüm uyarılarına rağmen diyetlerini bozanlar için doğal yöntemler de mevcut. Tansiyonu düşüren bitkiler arasında zeytinyağı başta geliyor. Zeytinin her hastalığa şifası mevcuttur. Öte yandan yükselen şeker için de kekik, üzümün çekirdeği, demleme siyah çay, yabanmersini bitkisi, kızılcık kökü, maydanoz, zeytin, nar, beyaz lahana, mersin yaprağı, ışkın, kurtpençesi, yabani sumak gibi bitkiler faydalı olacaktır.
PİYANGOZEDELER:
Yeni yılda büyük ikramiye size çıkmadı mı? Yılın ilk günü terk mi edildiniz? Üzülmeyin... Sizin için de bir menümüz var! Uzmanlar mutluluğun yediklerimizden geçtiğini belirtiyor. Yeni yılın ilk günü mutsuzluğu üzerinden atmak isteyenlere ceviz ay çekirdeği badem, kuru incir gibi kuruyemişleri öneriyor. Bu mucizevi kuruyemişler içerisindeki seratonin hormonuyla mutluluk veriyor. Bunun dışında acı biber, muz, bezelye de mutluluk veren diğer besinler arasında biliniyor. Yılın ilk gününü güzel değerlendirin. Sabah 45 dakikalık bir yürüyüş yapın. Yeni yılla ilgili güzel kararlar alın...
SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN
Yeni yılın ilk günü beslenmenize dikkat edin. Karbonhidratlardan mümkün olduğunca uzak durarak sebze ağırlıklı beslenin. Potasyum içeriği yüksek ıspanak, avokado, somon, kereviz gibi sebzeler kurtarıcınız olacaktır. Bu sayede yılbaşı gecesi tüketilen tuzlu besinlerden alınan sodyumun atılması kolaylaşır.
YEŞİL ÇAY İLE DİNLENİN
Yılbaşı yorgunluğunu atmak için bitki çayları da kurtarıcınız olacaktır. Özellikle sakinleştirici etkisiyle bilinen biberiye, kan dolaşımını hızlandırıp kas ağrılarını dindirir. Faydaları saymakla bitmeyen yeşil çay da günde 1 bardak içildiğinde vücudu dinlendirir. Öte yandan ıhlamur ve papatya çayları da sakinleştirir ve dinginlik verir.
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