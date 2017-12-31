Bitki çaylarıyla bedeninizi yenileyin

Yılbaşı akşamı yediklerine dikkat etmeyenler, yeni yıla çeşitli mide problemleri ile başlıyor. Keyifsizlik ve halsizlik gecenin neşesini gölgede bırakırken, gaz, şişkinlik, hazımsızlık en sık rastlanan şikayetler arasında başı çekiyor. Bitki çayları tam da bu anda yardımımıza koşuyor. Özellikle papatya, ıhlamur, melisa çayı hazımsızlığı gideriyor. Uzmanlar ayrıca, yılın ilk günü şunları yapmamızı öneriyor: Mutlaka su için : Sabah kalktığınızda içtiğimiz bir bardak ılık su, sindirimimizi kolaylaştırıyor, hazımsızlığı gideriyor. Erken kalkın : Her ne kadar yılbaşı akşamı geç yatmış olsanız da, ertesi günü erken kalkmaya özen gösterin. Yürüyüş yapın : Yılın ilk günü yapılacak 45 dakikalık yürüyüş, geç saatlere kadar tüketilen gıdaların yakılmasına yardımcı oluyor. Aç kalmayın : Yılbaşının ertesi günü mutlaka metabolizmanızı canlandırın. Ana öğünleri atlamayın. Ufak ara öğünleri kaçırmayın. Uzun süre aç kalıp şekerinizi yükseltmeyin...
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