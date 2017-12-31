Kuruyemişi abartma tadını kaçırma!

Yeni yıla sağlıklı girmenin yolu, bu akşam yediklerimizden geçiyor. Uzmanlar, kronik hastalığı olanları, diyetlerini bozmamaları konusunda uyarıyor. Ayrıca “Kuruyemişi ölçülü tüketin, bol yeşillik yiyin, kahvaltıyı ihmal etmeyin” diyor
Pek çoğumuz yılbaşı akşamı büyük bir sofrada, geniş bir menü istiyor. Ana yemekten pilava, salatalardan mezelere, meyvelerden tatlılara kadar gece boyu yiyecekleriniz, hazımsızlık, gaz, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına sebep olabiliyor. Kendini akşam yemeğine saklayıp gün boyu bir şey yemeyenler, tansiyon ve şeker gibi rahatsızlıklarla karşılaşabiliyor. Uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olanları bu gece diyetlerinin bozmamaları konusunda uyarıyor. İAÜ VM Medical Park FloryaHastanesi'nden UzmanDiyetisyen OlcayBarış, sağlıklı bir yılbaşı sofrası için şunları öneriyor...
GÜNE GÜZEL BİR KAHVALTIYLA BAŞLAYIN: Yılbaşı günü sabahı tam buğday veya çavdar ekmeği, peynir, yumurta, zeytin, yeşilliklerin olduğu bir kahvaltı yapın. Meyve ve kuruyemişlerden oluşan ara öğünlere yer verin. Bunların yanında bol su içerek metabolizmanızı hızlandırmalı ve fast food tüketiminden ve sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durun.
SOFRADA HİNDİYE YER AÇIN: Hindi eti protein, demir, fosfor ve B grubu vitaminlerinden zengindir. Izgara, haşlama veya fırında 100 gram göğüs hindi eti sadece 140 kalori içerir. Hindi, diğer et ürünlerine göre kalori ve yağ ve kolesterol içeriği daha düşük bir ettir. Yılbaşı sofranızda ayrıca taze sebze ve meyveler, kuru baklagiller ile tam tahıllı ürünlerin de olması çok önemli.
YEŞİLLİK OLMAZSA OLMAZ: Sofranızda mutlaka mevsim yeşilliklerine yer verin. C vitamini içeren yeşillikler, et-tavuk-balıkhindinin içerisindeki demir emilimini arttırıcı özelliktedir. Bol salata hem sindirim sağlığı için hem bağırsak sağlığı için çok önemlidir. Ayrıca vücutta oluşan zararlı maddeleri atmak için yılbaşı günü 8-10 bardak (2,5 litre) su tüketmelisiniz.
KURUYEMİŞE DİKKAT EDİN: Televizyonun karşısında ya da sohbet ederken vazgçemediğimiz atıştırmalık olan kuruyemişler fazla tüketildiğinde vücutta yağlanmaya yapıyor. Ölçülü yendiğinde ise metabolizmayı hızlandırıyor. Uzmanlar, 10-15 adet bademin, fındık veya 1 avuç cevizin günlük ihtiyacınız için yeterli olduğunu söylüyor. Ayrıca tatlı ihtiyacınızı hamur işi, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlı veya meyvelerden sağlamaya çalışın. Hamur işi tatlıları, yoğun kalorileri yüzünden kan şekerinde de dalgalanmalar yaratıyor.
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