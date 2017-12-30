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En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!



'deki Northumbia Üniversitesi'nde matematik profesörü Valentina Zharkova ve ekibi gelecekte küresel iklim değişikliklerinin matematiksel olarak tahmin edilmesine olanak tanıyan bir model geliştirdi.

Yapılan bu tahmin; 'in "11 yıllık kalp atışı" olarak bilinen verilere dayandırılıyor. Modele göre güneş aktivitesi her yıl aynı değildir, bu aktivite 10-12 yıl boyunca devam eden dalgalanmalar gösterir. 172 yıl önce bu durumun keşfedilmesinden beri, insanları her döngünün nasıl olacağına dair tahminler yürütmekle uğraşıyorlar.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 14:52
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