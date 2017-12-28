Biberiye güç verir herkese!

Şifalı bitkiler cinsel hayatında sorun yaşayanların da yüzünü güldürüyor. Bu bitkiler arasında biberiye öne çıkıyor. Biberiyenin afrodizyak etki gösterdiğini söyleyen uzmanlar, "İçerdiği maddeler nedeniyleiktidarsızlığı giderip, güç verir" diye konuşuyor. Sağlığa yararları ise şöyle sıralanıyor...
Kan dolaşımını hızlandırır. Karaciğeritedavi eden bitkilerin başında gelir.
Biberiye yağı, kanser tümörlerinin ve vücuttaki yağ bezelerinin zamanla eriyerek kaybolmasını sağlar. Sinirleriuyarır ve güçlendirir. Hazımsızlıktanoluşan gazları söktürür.
Kadınlarda regl dönemini düzene sokar. Gecikmeleri önler. Adet söktürür. Kas ağrılarını,siyatik ve nevraljiyi hafifletir.
Romatizma ağrılarını azaltır.
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