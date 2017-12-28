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güç verir herkese!

Biberiye güç verir herkese!
Şifalı bitkiler cinsel hayatında sorun yaşayanların da yüzünü güldürüyor. Bu bitkiler arasında öne çıkıyor. Biberiyenin afrodizyak etki gösterdiğini söyleyen uzmanlar, "İçerdiği maddeler nedeniyle iktidarsızlığı giderip, güç verir" diye konuşuyor. Sağlığa yararları ise şöyle sıralanıyor...

Kan dolaşımını hızlandırır.
Karaciğeri tedavi eden bitkilerin başında gelir.
Biberiye yağı, kanser tümörlerinin ve vücuttaki yağ bezelerinin zamanla eriyerek kaybolmasını sağlar.
Sinirleri uyarır ve güçlendirir.
Hazımsızlıktan oluşan gazları söktürür.
Kadınlarda regl dönemini düzene sokar. Gecikmeleri önler. Adet söktürür.
Kas ağrılarını, siyatik ve nevraljiyi hafifletir.
Romatizma ağrılarını azaltır.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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