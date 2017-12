Az-öz ye yıllara yenilme!

herkesin hayalidir genç kalmak ve uzun ömürlü olmak. Bu hayalin gerçekleşmesi için doğru beslenmek ve sağlıklı yaşam tarzını benimsemek gerekiyor. Her organın kendine göre ayrı ayrı yaşlanma hızı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Osman Erk, dünyada en uzun yaşam süresinin 82 yaş ileolduğunu belirtiyor." Okinawa diyeti olarak adlandırılan beslenme şekli ile uzun ömürlü olmak mümkün" diyen Prof. Dr. Erk, "Bu adada yaşayanlar bitkisel kaynaklara dayalı, kalorisi az geleneksel bir beslenmeyi benimsemişlerdir" şeklinde konuşuyor. Okinawa Adası'nda yaşayanlarınanlatan Prof. Dr. Erk, bu beslenme şeklini şöyle anlatıyor:"Genellikle dingin ama hareketli bir yaşam tarzı benimserler. Sofradan yarı aç kalkarlar. Balık ve deniz ürünleri ile et, süt-süt ürünleri ile yumurtayı sınırlı tüketirler.bu diyetin temel unsurlarıdır. Beslenmelerini nane, kekik, biberiye, zerdeçal gibi şifalı bitkiler ve baharatlarla destekliyorlar."Sosis, beyaz pirinç, gazlı içecekler, kızarmış patates, işlenmiş et, işlenmiş tahıl, margarin, patates cipsi, tavuk nugget, kremalı kahveden uzak durun. Simit, pasta, kek, döner, lahmacun, pizza, ketçap-mayonezi sınırlı tüketin.Aşılarını yaptırGereksiz ilaç kullanımından sakınFarklı ve doğal beslen, besinleri çeşitlendirGünde en az 8-10 porsiyon sebze ve meyve tüketDoymuş ve trans yağlardan kaçınZeytinyağı tercih etHaftada iki kez balık tüketAz ve sık yeSigara ve alkol kullanmaBeş beyazdan sakın (şeker, un, tuz, peynir, süt)Ölçülü lifli tam tahıl tüketAz yoğurt, kefir tüketIlımlı siyah, yeşil, beyaz çay içKaliteli su kullanHer gün en az bir avuç kuruyemiş yeDüzenli egzersiz yapCep telefonu kullanımında aşırıya kaçmaDüzenli uyku uyuSessiz, sakin bir yaşam sürNeşe, şaka ve espri dolu yaşaDüzenli seks yapGüneşe fazla maruz kalma