Az-öz ye yıllara yenilme!

Hemen herkesin hayalidir genç kalmak ve uzun ömürlü olmak. Bu hayalin gerçekleşmesi için doğru beslenmek ve sağlıklı yaşam tarzını benimsemek gerekiyor. Her organın kendine göre ayrı ayrı yaşlanma hızı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Osman Erk, dünyada en uzun yaşam süresinin 82 yaş ile Japonya'nın OkinawaAdası'nda olduğunu belirtiyor."Okinawa diyeti olarak adlandırılan beslenme şekli ile uzun ömürlü olmak mümkün" diyen Prof. Dr. Erk, "Bu adada yaşayanlar bitkisel kaynaklara dayalı, kalorisi az geleneksel bir beslenmeyi benimsemişlerdir" şeklinde konuşuyor. Okinawa Adası'nda yaşayanların az ve öz yemek yediklerini anlatan Prof. Dr. Erk, bu beslenme şeklini şöyle anlatıyor:
OKİNAWA DİYETİ
"Genellikle dingin ama hareketli bir yaşam tarzı benimserler. Sofradan yarı aç kalkarlar. Balık ve deniz ürünleri ile et, süt-süt ürünleri ile yumurtayı sınırlı tüketirler. Sarıyeşilsebzeler, tatlı patates, soyave soya ürünleri, diğer baklagiller bu diyetin temel unsurlarıdır. Beslenmelerini nane, kekik, biberiye, zerdeçal gibi şifalı bitkiler ve baharatlarla destekliyorlar."
BUNLARA DİKKAT!
Sosis, beyaz pirinç, gazlı içecekler, kızarmış patates, işlenmiş et, işlenmiş tahıl, margarin, patates cipsi, tavuk nugget, kremalı kahveden uzak durun. Simit, pasta, kek, döner, lahmacun, pizza, ketçap-mayonezi sınırlı tüketin.
ANTIAGING ÖNERİLER!
Aşılarını yaptır
Gereksiz ilaç kullanımından sakın
Farklı ve doğal beslen, besinleri çeşitlendir
Günde en az 8-10 porsiyon sebze ve meyve tüket
Doymuş ve trans yağlardan kaçın
Zeytinyağı tercih et
Haftada iki kez balık tüket
Az ve sık ye
Sigara ve alkol kullanma
Beş beyazdan sakın (şeker, un, tuz, peynir, süt)
Ölçülü lifli tam tahıl tüket
Az yoğurt, kefir tüket
Ilımlı siyah, yeşil, beyaz çay iç
Kaliteli su kullan
Her gün en az bir avuç kuruyemiş ye
Düzenli egzersiz yap
Cep telefonu kullanımında aşırıya kaçma
Düzenli uyku uyu
Sessiz, sakin bir yaşam sür
Neşe, şaka ve espri dolu yaşa
Düzenli seks yap
Güneşe fazla maruz kalma
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