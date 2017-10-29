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Kuru meyve- kemikler erimez

Osteoporoz yani kemik erimesi sadece kadınları değil 50 yaş üstü erkekleri de tehdit ediyor. Kalsiyum ve D vitamininin kemikleri güçlendirdiğini söyleyen uzmanlar, , yeşil sebze, kuru meyve ile fındık-fıstık yenilmesini öneriyor

Kuru meyve-pekmez kemikler erimez
Yaş ilerledikçe kemik yoğunluğu azalıyor. Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz hem kadınları hem de erkekleri tehdit ediyor. Ancak hastalığın tek nedeni yıllar değil! Alkol, sigara, vitamin ve minerallerden eksik beslenme ile düzensiz yaşam tarzı da kemikleri eritiyor. Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Söğütözü Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Metin Karataş, osteoporoz ile ilgili merak edilen soruları şöyle yanıtlıyor...

OSTEOPOROZ NEDİR?
Kemiğin yoğunluğunda azalma, yapısında bozulma ve kırılgan hale gelmesi ile karakterize bir iskelet hastalığıdır. İki cinsiyeti, özellikle 50 yaş üstünü ilgilendiren bir sağlık problemidir. Hastalığın sebepleri nelerdir?

Kemiğin gücünü, temel olarak yoğunluğu belirler. Bunun için en temel belirleyici genetiktir. Ancak çevresel faktörler ve bazı ilaçlar da katkıda bulunur. Osteoporozun oluşmasındaki en önemli neden kadınlarda östrojen erkeklerde ise androjen hormonlarının eksikliğidir. ÖNCEDEN Belirti veriyor mu?

İlk bulgu ağrılı kırık olabilir. Omurlar, kalça, el bileği ve kaburgalar osteoporoz varlığında kırıkların en sık izlendiği bölgelerdir. Beslenmenin etkisi var mı?

Yeterli kalsiyum alınması kemik yapısının oluşumu ve korunması için gereklidir. Bu büyük oranda besinlerle sağlanır. En iyi kalsiyum kaynağı süt ve süt ürünleridir. Pekmez, yeşil sebze, kuru meyve, baklagiller ve fındık, fıstık gibi çerezler de iyi kalsiyum kaynağı olarak sayılabilir. Nasıl tanı konulur?

Kemik yoğunluk ölçümü için DXA yöntemi referans tanı yöntemidir. Oluşturulmuş rehberlere göre 65 yaş altında olup osteoporoz için risk faktörlerine sahip olan menopoz sonrası kadınlarda, 65 yaş üstü tüm kadınlarda, kırığı olan tüm menopoz sonrası kadınlarda ve osteoporoz gelişimi için risk oluşturan diğer hastalıklardan birine sahip olan kişilerde DXA testi yapılmalıdır.

​ÖNLEM ALMAK MÜMKÜN
Sigara ve alkolden uzak durulması, dengeli besenme ve yeterli kalsiyum ile D vitamini alınması hastalığı önleyebilir.

Egzersiz önemlidir. Kemik dokusunun yüke maruz kalması normal yeniden yapılanma süreci için gereklidir. Düzenli yürüyüş, bisiklet sürmek gibi egzersizler ve güçlendirme egzersizleri kemik yoğunluğunu artırır.

Yeterli D vitamini ve kalsiyum desteği osteoporozdan hem korunmak için hem de tedavisi için en önemli unsurlardan bir tanesini oluşturur.

Gelişmiş ya da yerleşmiş osteoporozda hem kalsiyumun kemikten uzaklaştırılmasını ve kemik yıkımını önlemeye yönelik, hem de kemik yapımını artırmaya yönelik ilaçlar kullanılabilir.
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