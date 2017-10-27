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Hastalıkların suyunu çıkarın!

Her biri ve mineral deposu olan meyvelerin sadece kendileri değil suları da şifa veriyor. Uzmanlar, kanser, kalp-damar, şeker gibi hastalıklardan koruyan lezzetli içeceklerin faydalarını tek tek Prof. Dr. İnanç sıralıyor

Hastalıkların suyunu çıkarın!
Sağlıklı bir hayat sürmek için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor. Bunun yolu da doğru gıdaları tüketmekten geçiyor. Uzmanlar, vitamin, antioksidan ve mineral deposu meyve sularının sofralardan eksik edilmemesini istiyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, şifa deposu meyve sularını ve yararlarını şöyle sıralıyor...

​PORTAKAL SUYU: Bir bardak portakal suyu günlük C i ihtiyacını karşılıyor. Potasyum, folat, B1, B2, B6 vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren portakal suyunun, kanser hücrelerinin gelişimini önlediği ve kılcal damarları güçlendirdiği biliniyor.

​KAYISI SUYU: Bir bardak kayısı suyu günlük A vitamini gereksiniminin 1/3'ünü karşılayacak değere sahip. Kayısıda bulunan posa sadece kabızlık değil, hassas bağırsak hastalığı, apandisit, hemoroid, diş hastalıkları, diyabet, kalp hastalıkları ve kolon kanseri gibi hastalıkların oluşum riskini azaltıyor, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor.

ÜZÜM SUYU: Üzüm suyu A, B ve C vitaminlerinden zengin olmasının yanı sıra bol miktarda potasyum ve demir içeriyor. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde vücutta oluşan serbest radikallerle savaşarak, hücrelerdeki yıpranmışlığı azaltıyor ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor.

​ŞEFTALİ SUYU: A ve C vitaminin yanında güçlü bir antioksidan ve A vitamini aktivitesi gösteren beta karoten bakımından zengin bir içecektir. İçerdiği diyet lifleri ve antioksidan maddeler, kalpdamar sağlığının korunmasında ve kanserden korunmada etkilidir.

​NAR SUYU: Kolesterol ve şekeri dengeleyerek kalp sağlığını koruyan nar suyu kanser hücrelerinin gelişmesini de engelliyor. Ayrıca bağırsak parazitlerini düşürmede etkilidir.

​VİŞNE SUYU: Ateşli hastalıklara karşı güçlü bir silah olan vişnede A vitamini ve potasyum bulunur. Kandaki asitleşmeyi de temizleyen vişne suyu mide ve karaciğerin düzenli olarak çalışmasını da sağlar.

​ELMA SUYU: Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan B-3, E vitamini ve potasyum içeriyor. Kan şekerini kontrol altında tutan elma suyu baş ağrısına da iyi geliyor.
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