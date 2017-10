Hastalıkların suyunu çıkarın!

bir hayat sürmek için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor. Bunun yolu da doğru gıdaları tüketmekten geçiyor. Uzmanlar,sofralardan eksik edilmemesini istiyor.şifa deposu meyve sularını ve yararlarını şöyle sıralıyor...: Bir bardak portakal suyu günlük C vitamin i ihtiyacını karşılıyor. Potasyum, folat, B1, B2, B6 vitaminleri ve çeşitli mineralleri içerenve kılcal damarları güçlendirdiği biliniyor.: Bir bardak kayısı suyu günlük A vitamini gereksiniminin 1/3'ünü karşılayacak değere sahip. Kayısıda bulunan posa sadece kabızlık değil, hassas bağırsak hastalığı,gibi hastalıkların oluşum riskini azaltıyor, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor.: Üzüm suyu A, B ve C vitaminlerinden zengin olmasının yanı sıra bol miktarda potasyum ve demir içeriyor. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde vücutta oluşanve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor.: A ve C vitaminin yanında güçlü bir antioksidan ve A vitamini aktivitesi gösteren beta karoten bakımından zengin bir içecektir. İçerdiği diyet lifleri ve antioksidan maddeler,etkilidir.nar suyu kanser hücrelerinin gelişmesini de engelliyor. Ayrıca bağırsak parazitlerini düşürmede etkilidir.: Ateşli hastalıklara karşı güçlü bir silah olan vişnedeKandaki asitleşmeyi de temizleyenda sağlar.: Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan B-3, E vitamini ve potasyum içeriyor.