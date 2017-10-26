İyi sarımsağın kabuğu zor soyulur

Doğal antibiyotik olarak da adlandırılan sarımsak her derde deva olurken; İstanbulÜniversitesiOnkolojiEnstitüsüRadyasyonOnkolojisiBölümüÖğretimGörevlisi Dr. YavuzDizdar'dan ithal sarımsak uyarısı geldi. Besin değeri yüksek, sülfür kaynağı sarımsağın kabuğundan anlaşılacağını söyleyen Dr. Dizdar, "Kaliteli sarımsağın kabuğu zor soyulur, dişleri küçük olur ve buram buram kokar. İthal sarımsağın dişleri iridir, kolay soyulur ama tadını Dr. Yavuz Dizdar uyardı: Kabuğu zor soyulan küçük sarımsak iyidir. İri dişli, kolay soyulanlar ise kötü. Sakın bunları alıp yemeyin... ve kokusunu alamazsınız" dedi. Dr. Dizdar, şöyle deam etti: "Çin sarımsağının bir başı,Taşköprü'nün bir dişi etmez. Bu yüzden vücudun ihtiyacı olan maddeleri almak için yerli sarımsak kullanılmalı. Sarımsaksülfürden zengindir. Sülfürbulamazsanız vücudunuzunçatısı bozulur."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.