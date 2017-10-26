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İyi sarımsağın kabuğu zor soyulur

Dr. Yavuz Dizdar uyardı: Kabuğu zor soyulan küçük iyidir. İri dişli, kolay soyulanlar ise kötü. Sakın bunları alıp yemeyin...

İyi sarımsağın kabuğu zor soyulur
Doğal antibiyotik olarak da adlandırılan her derde deva olurken; İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar'dan ithal sarımsak uyarısı geldi. Besin değeri yüksek, sülfür kaynağı sarımsağın kabuğundan anlaşılacağını söyleyen Dr. Dizdar, "Kaliteli sarımsağın kabuğu zor soyulur, dişleri küçük olur ve buram buram kokar. İthal sarımsağın dişleri iridir, kolay soyulur ama tadını Dr. Yavuz Dizdar uyardı: Kabuğu zor soyulan küçük sarımsak iyidir. İri dişli, kolay soyulanlar ise kötü. Sakın bunları alıp yemeyin... ve kokusunu alamazsınız" dedi. Dr. Dizdar, şöyle deam etti: "Çin sarımsağının bir başı, Taşköprü'nün bir dişi etmez. Bu yüzden vücudun ihtiyacı olan maddeleri almak için yerli sarımsak kullanılmalı. Sarımsak sülfürden zengindir. Sülfür bulamazsanız vücudunuzun çatısı bozulur."
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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