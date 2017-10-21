Erkeklere bezelye!

Mide kanserinden koruyan bezelye; kilo verdiriyor, Alzheimer, bronşit ve kemik kırılmasını engelliyor... Bezelyeyi mümkün olduğu kadar sık tüketilmesini tavsiye eden uzmanlar, cinsel hayata katkılarına da dikkat çekiyor. "Bezelyeerkekler üzerinde afrodizyaketkisi olan yiyecekler listesindeüst sıralarda yer alıyor" diyen uzmanlar, bu yeşil mucizenin sağlığa katkılarını şöyle sıralıyor:
Bağışıklık sisteminigüçlendirir. Kişinin enerjisiniyükselterek, güç verir.
Alzheimer, eklem romatizması, bronşit ve kemik kırılmasını engeller. Kalbi güçlendirir.Damarları besler.
Yaşlılık hastalıklarına karşı koruyucu rol oynar. Kan şekerinidengeler.Şeker hastalarınaiyi gelir.
Yüksek liften dolayı bağırsakları çalıştırır. Kabızlığı önler. Kemik sağlığı için etkilidir.Yüzde 44 oranında K vitaminiiçerir. Bu vitamin dekemikleri güçlendirir.
Lif zenginidir. Zayıflatır. Kötü kolesterolü düşürür.İyi kolesterolün yükselmesinisağlar.
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