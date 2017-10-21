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Erkeklere !

Kilo verdiren, birçok hastalıktan koruyan cinsel sorunlara da iyi geliyor. Erkeklerde gücü artırıyor...

Erkeklere bezelye!
Mide kanserinden koruyan ; kilo verdiriyor, Alzheimer, bronşit ve kemik kırılmasını engelliyor... Bezelyeyi mümkün olduğu kadar sık tüketilmesini tavsiye eden uzmanlar, cinsel hayata katkılarına da dikkat çekiyor. "Bezelye erkekler üzerinde afrodizyak etkisi olan yiyecekler listesinde üst sıralarda yer alıyor" diyen uzmanlar, bu yeşil mucizenin sağlığa katkılarını şöyle sıralıyor:

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kişinin enerjisini yükselterek, güç verir.
Alzheimer, eklem romatizması, bronşit ve kemik kırılmasını engeller.
Kalbi güçlendirir. Damarları besler.
Yaşlılık hastalıklarına karşı koruyucu rol oynar.
Kan şekerini dengeler. Şeker hastalarına iyi gelir.
Yüksek liften dolayı bağırsakları çalıştırır. Kabızlığı önler.
Kemik sağlığı için etkilidir. Yüzde 44 oranında K vitamini içerir. Bu vitamin de kemikleri güçlendirir.
Lif zenginidir. Zayıflatır.
Kötü kolesterolü düşürür. İyi kolesterolün yükselmesini sağlar.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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