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Genetik tarama bebek yolda

alanında kullanılan genetik tarama testleri hem sağlıklı bebek şansını artırıyor hem de düşük riskini ortadan kaldırıyor...

Genetik tarama bebek yolda
Son yıllarda doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftlerin sayısı artarken; birçok kişi çareyi tedavisinde arıyor. Ancak bu tedavideki başarısızlıklar da hayal kırıklığı yaşatıyor. Eurofertil Tüp Bebek Merkezi Medikal Direktörü Op. Dr. Hakan Özörnek, yeni teknolojiler sayesinde başarı oranının arttığını söylüyor. Dr. Özörnek, "Gebelik öncesi genetik tarama yöntemi olan Q-PCR ile sağlıklı embriyolar anne adayına transfer ediliyor. Bu sayede gebelik oranı artarken, düşük riski ise azaltılıyor" diyor. 4 saatlik genetik tarama testi sonrasında sağlıklı hamilelik yaşandığını belirten Dr. Özörnek, ABD'de ve İtalya'da kullanılan Q-PCR yöntemi ile yüzde 99.8 oranında başarılı sonuç alındığını vurguluyor.

YÖNTEMİN AYRICALIKLARI
Gebelik şansını yüzde 65 arttırıyor.
Düşük riskini yüzde 50 azaltıyor.
Down Sendromu gibi doğumsal kusur ihtimalini düşürüyor.
Yüzde 99.5 oranında doğru sonuç veriyor.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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