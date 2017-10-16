Genetik tarama bebek yolda

Son yıllarda doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftlerin sayısı artarken; birçok kişi çareyi tüp bebek tedavisinde arıyor. Ancak bu tedavideki başarısızlıklar da hayal kırıklığı yaşatıyor. EurofertilTüp Bebek Merkezi MedikalDirektörü Op. Dr. HakanÖzörnek, yeni teknolojiler sayesinde başarı oranının arttığını söylüyor. Dr. Özörnek, "Gebelik öncesi genetik tarama yöntemi olan Q-PCR ile sağlıklıembriyolar anne adayınatransfer ediliyor. Bu sayede gebelik oranı artarken, düşük riski ise azaltılıyor" diyor. 4 saatlik genetik tarama testi sonrasında sağlıklı hamilelik yaşandığını belirten Dr. Özörnek, ABD'de ve İtalya'da kullanılan Q-PCR yöntemi ile yüzde 99.8 oranında başarılı sonuç alındığını vurguluyor.
YÖNTEMİNAYRICALIKLARI
Gebelik şansını yüzde 65 arttırıyor.
Düşük riskini yüzde 50 azaltıyor.
Down Sendromu gibi doğumsal kusur ihtimalini düşürüyor.
Yüzde 99.5 oranında doğru sonuç veriyor.
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