Mutluluğa pırasa!

Antioksidan zengini pırasa mevsimsel hastalıklara kalkan olurken, cinsel hayattakimonotonluğu daönlüyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel isteği artırıyor. Pırasanın sağlığa yararları şöyle sıralanıyor...İÇERDİĞİ antioksidanlar ile kronik hastalıklar ve yaşlanmaya yol açanserbest radikallerle savaşır. KANSIZLIĞA iyi gelir. İçerdiği C vitamini ile demir emilimini artırır. KANSER oluşumunu engeller. BAĞIRSAKTA iyi bakterileri artırır, sindirime yardımcıdır. Bağırsak şişkinliğini azaltır. tansi yona faydalı SAĞLIKLI sinir sistemi için magnezyum, fosfor ve folat gibi önemli besin öğelerini içerir. Konsantrasyonu, hafızayıve beynin bilgi işlemekapasitesini artırmaya yardımcı olur. PIRASA suyu kolon temizliğini artırarak vücuttan toksinleri atmaya yardımcıdır. Tüm vücut üzerinde arındırıcıbir etkiye sahiptir. KÖTÜ kolesterolü azaltır. Bu sayede damar sertliğioluşumunu engeller.TANSİYONUN dengelenmesine yardımcıdır. PIRASANIN tek dezavantajı yüksek oranda sodyum içermesi. Tükettiğiniz sodyum oranınadikkat ediyorsanız fazla pırasa yememelisiniz.
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