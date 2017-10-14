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Mutluluğa !

Mutluluğa pırasa!
Antioksidan zengini mevsimsel hastalıklara kalkan olurken, cinsel hayattaki monotonluğu da önlüyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel isteği artırıyor. Pırasanın sağlığa yararları şöyle sıralanıyor...İÇERDİĞİ antioksidanlar ile kronik hastalıklar ve yaşlanmaya yol açan serbest radikallerle savaşır. KANSIZLIĞA iyi gelir. İçerdiği C vitamini ile demir emilimini artırır. KANSER oluşumunu engeller. BAĞIRSAKTA iyi bakterileri artırır, sindirime yardımcıdır. Bağırsak şişkinliğini azaltır. tansi yona faydalı SAĞLIKLI sinir sistemi için magnezyum, fosfor ve folat gibi önemli besin öğelerini içerir. Konsantrasyonu, hafızayı ve beynin bilgi işleme kapasitesini artırmaya yardımcı olur. PIRASA suyu kolon temizliğini artırarak vücuttan toksinleri atmaya yardımcıdır. Tüm vücut üzerinde arındırıcı bir etkiye sahiptir. KÖTÜ kolesterolü azaltır. Bu sayede damar sertliği oluşumunu engeller. TANSİYONUN dengelenmesine yardımcıdır. PIRASANIN tek dezavantajı yüksek oranda sodyum içermesi. Tükettiğiniz sodyum oranına dikkat ediyorsanız fazla pırasa yememelisiniz.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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