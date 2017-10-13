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  1. Şeker-kanser-kalp terden olursun harap

Kızılcık aşkına

Vücut direncini yükselten, kanser ve kalp krizi gibi hastalıklardan koruyan kızılcık, cinsel gücü artırarak çiftlerde etki yaratıyor

Kızılcık aşkına
Zengin vitamin ve mineral içeriğiyle her derde deva olan kızılcık, cinsel sorun yaşayanların da imdadına yetişiyor. Afrodizyak etkisiyle özel hayatı renklendiren kızılcığı mevsiminde bolca tüketmek gerekiyor. Uzman diyetisyen Pınar Kural Enç, kızılcığın sağlığa yararlarını şöyle sıralıyor...

Soğuk algınlığı, grip başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunlarında yardımcı olur ve bağışıklığı güçlendirir.
Sindirimi kolaylaştırır ve tokluk hissini arttırır.
Vücuttaki iltihaplanmayı önler, alerjileri azaltır, kan damarlarını güçlendirir.
Ateşli hastalıklarda ve menopozdaki ateş basmalarında çok rahatlatır.
Kızılcık, gözlere de faydalıdır. Retinayı koruyarak görüşümüzün berrak olmasını sağlar.
Zengin melatonin hormonu kaynağıdır. Bu hormon yaşam ritmimizi ve uykumuzu düzenler.
Kanın pıhtılaşmasını artırır, çiğden hazırlanmış kızılcık suyu veya kaynatarak yapılan kızılcık şerbeti, kan pıhtılaşmasını düzenler.
Şeker hastaları için yararlıdır. Kızılcık kabuğu ateş düşürücü ve güçlü bir ishal kesicidir.
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