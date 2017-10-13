Kızılcık aşkına

Soğuk algınlığı, grip başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunlarında yardımcı olur ve bağışıklığı güçlendirir.
Sindirimi kolaylaştırır ve tokluk hissini arttırır.
Vücuttaki iltihaplanmayı önler, alerjileri azaltır, kan damarlarını güçlendirir.
Ateşli hastalıklarda ve menopozdaki ateş basmalarında çok rahatlatır.
Kızılcık, gözlere de faydalıdır. Retinayı koruyarak görüşümüzün berrak olmasını sağlar.
Zengin melatonin hormonu kaynağıdır. Bu hormon yaşam ritmimizi ve uykumuzu düzenler.
Kanın pıhtılaşmasını artırır, çiğden hazırlanmış kızılcık suyu veya kaynatarak yapılan kızılcık şerbeti, kan pıhtılaşmasını düzenler.
Şeker hastaları için yararlıdır. Kızılcık kabuğu ateş düşürücü ve güçlü bir ishal kesicidir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.