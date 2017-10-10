Toprağa basan hasta olmuyor

Çıplak ayakla toprağabasmanın sağlığınızasayısız faydası var.Uzmanlar toprağabasmanın en etkiliantioksidan olduğunubelirtti. Kanserdendamar sertliğineromatizmadanastıma kadar pekçok hastalığın sebebi'enflamasyondur'.Toprağa çıplak ayaklabasmak ise enflamasyonuyok edecek gücesahip. Topraklama ile kırmızıkan hücreleri yüzde280 artar. Böylece ölümcülhastalıkların riski enaza iner. Toprağa basmakdiyabete ve kalp krizinede engel olur.
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