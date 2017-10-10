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Toprağa basan hasta olmuyor

Toprağa basan hasta olmuyor
Çıplak ayakla toprağa basmanın sağlığınıza sayısız faydası var. Uzmanlar toprağa basmanın en etkili antioksidan olduğunu belirtti. Kanserden damar sertliğine romatizmadan astıma kadar pek çok hastalığın sebebi 'enflamasyondur'. Toprağa çıplak ayakla basmak ise enflamasyonu yok edecek güce sahip. Topraklama ile kırmızı kan hücreleri yüzde 280 artar. Böylece ölümcül hastalıkların riski en aza iner. Toprağa basmak diyabete ve kalp krizine de engel olur.
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