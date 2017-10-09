 ;
Yol Durumu
  1. Bakın nasıl kandırılıyoruz
  2. Uzun parmak prostat habercisi

Çam devirmeyin!

Zeytinyağlı dolmaların vazgeçilmezi , zengin içeriğiyle vücutta onarıcı etki gösteriyor. Aynı zamanda cinsel gücü ve isteği artırıyor...

Çam devirmeyin!
Dolmalık fıstık olarak da bilinen , içerdiği lif, E, K, B1, B3 vitaminleri, bakır, çinko ve potasyum ile her derde deva oluyor. Cinsel sorun yaşayanlara da ilaç gibi etki eden çam fıstığı, sperm sayısını artırarak kısırlık tedavisinde önemli rol oynuyor. Uzmanlar çam fıstığının yararlarından bazılarını şöyle sıralıyor:

Vücuda dinçlik ve kuvvet verir.
Cinsel gücü ve arzuyu artırır. Sperm sayısını çoğaltır.
Anne sütünü çoğaltır.
Romatizma, siyatik, mafsal, sırt, bel ağrıları ve zafiyetine iyi gelir.
Mesane taşı, iltihabı ve kumuna etki eder.
İçerdiği demir ile kanın oksijen taşıma kapasitesini artırır.
Bağışıklığı kuvvetlendirir.
Kemikleri güçlendirir.
Kas kramplarını giderir.
Akciğer hastalıklarına iyi gelir. Göğsü yumuşatıp rahatlatır.
Etiketler:
  • 09 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar