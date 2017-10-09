Çam devirmeyin!

Dolmalık fıstık olarak da bilinen çam fıstığı, içerdiği lif, E, K, B1, B3 vitaminleri, bakır, çinko ve potasyum ile her derde deva oluyor. Cinsel sorun yaşayanlara da ilaç gibi etki eden çam fıstığı, sperm sayısınıartırarak kısırlık tedavisinde önemli rol oynuyor. Uzmanlar çam fıstığının yararlarından bazılarını şöyle sıralıyor:
Vücuda dinçlik ve kuvvet verir.
Cinsel gücü ve arzuyu artırır. Sperm sayısını çoğaltır. Anne sütünü çoğaltır.
Romatizma, siyatik, mafsal, sırt, bel ağrıları ve zafiyetine iyi gelir. Mesane taşı, iltihabı vekumuna etki eder.
İçerdiği demir ile kanın oksijen taşıma kapasitesini artırır. Bağışıklığı kuvvetlendirir.
Kemikleri güçlendirir. Kas kramplarını giderir.
Akciğer hastalıklarına iyi gelir. Göğsü yumuşatıp rahatlatır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.