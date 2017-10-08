Meme kanserine doğal kalkan

Ünlü yıldız Angelina Jolie'nin doktoru Kristi Funk, meme kanserinden korunmak için kadınlara çok özel beslenme uyarıları yaptı: "Her gün brokoli,lahana, Brüksel lahanası gibi turpgillerden sebzeler tüketin. Antioksidan zengini yaban mersini, çilek ve böğürtlen yiyin. Zerdeçalı bolca kullanın. Hindistan cevizi,mantar, soya tüketmeyi ihmal etmeyin. Her meyve-sebzenin organik olanını bulmaya çalışın. Ayrıca evinizi tozdan arındırıp, antibakteriyel sıvı sabun yerine klasik katı sabunu tercih edin."
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