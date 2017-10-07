Mutluluk baharı

Vitamin ve mineral zengini karnabahar, tam sağlığa sayısız faydasının yanı sıra cinsel yaşamada olumlu katkıdabulunuyor. Karnabaharın, kalbi güçlendirdiğini söyleyen uzmanlar çiçeklerini ayırarakgünde bir baş tüketilmesini tavsiye ediyor. Afrodizyaketkisiyle kadınlardakiisteksizliğiortadan kaldırdığı ifade edilen karnabaharın faydaları şöyle sıralanıyor:
C vitamini ve manganez içeriğiyle güçlü bir antioksidandır. Besleyici olan busebze vücuda güç verir.İçeriğindeki vitamin vemineraller sayesindeyorgunluğa karşı birebirdir.
Sinir sistemine iyi gelir ve sinirleri kuvvetlendirir. Antibakteriyelözellik taşır. İdrar yollarıiltihaplarına karşıetkilidir.
HAFIZAYA KUVVET
Karnabaharın içerdiği thiamin, Alzheimer hastalığına karşı koruyucu özelliği olan bir maddedir. Thiamin, aynı zamanda, migrene karşı etki gösterir. Yapraklarında bolmiktarda bulunan (alfatokoferol,E-vitamini,caffeic asit, kaempferol,phytic asit ve rutin)5 etkin madde, kanserekarşı önleyicidir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.