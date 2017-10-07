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Mutluluk baharı

Sinirleri kuvvetlendiren ve kansere karşı koruyan , afrodizyak etkisiyle de cinsel sorunlara çare oluyor

Mutluluk baharı
Vitamin ve mineral zengini , tam sağlığa sayısız faydasının yanı sıra cinsel yaşama da olumlu katkıda bulunuyor. Karnabaharın, kalbi güçlendirdiğini söyleyen uzmanlar çiçeklerini ayırarak günde bir baş tüketilmesini tavsiye ediyor. Afrodizyak etkisiyle kadınlardaki isteksizliği ortadan kaldırdığı ifade edilen karnabaharın faydaları şöyle sıralanıyor:
C vitamini ve manganez içeriğiyle güçlü bir antioksidandır.
Besleyici olan bu sebze vücuda güç verir. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde yorgunluğa karşı birebirdir.
Sinir sistemine iyi gelir ve sinirleri kuvvetlendirir.
Antibakteriyel özellik taşır. İdrar yolları iltihaplarına karşı etkilidir.

​HAFIZAYA KUVVET
Karnabaharın içerdiği thiamin, Alzheimer hastalığına karşı koruyucu özelliği olan bir maddedir. Thiamin, aynı zamanda, migrene karşı etki gösterir.
Yapraklarında bol miktarda bulunan (alfatokoferol, E-vitamini, caffeic asit, kaempferol, phytic asit ve rutin) 5 etkin madde, kansere karşı önleyicidir.
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  • 07 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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