Zengin ve Yoksul 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı 14.04.2019 23:35

ATV'de ikinci bölümüyle ekranlara gelen Zengin ve Yoksul dizisi kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyicilerin merakla beklediği Zengin ve Yoksul 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ortalık karışıyor.

Zengin ve Yoksul dizisi ikinci bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler Zengin ve Yoksul 3. bölüm fragmanını bekliyordu. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ZENGİN VE YOKSUL 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aysel ve Karan'ın ortak çıktıkları yolda ilk yapmaları gereken Aleyna'yı Karan'a aşık etmek; ama Aysel'in hesap etmediği bir şey var, duyguları...

MERAL'İ ŞAŞIRTAN GELİŞME

Erdemlilerin şirketinin davetinde Meral, yeğenleri ve kocası ile ilgili onu çok şaşırtan bir mail alır. Aziz'se bunun altında kalacak değil elbet, isimsiz mailin göndericisini tahmin etmekte zorlanmayan adamın Nihal'i şaşırtacak kötü bir sürprizi olacaktır.

SEMA OYUNLARI BOZACAK

Karan ve Aleyna'nın ilişkisi ilerlerken Karan'ın annesi Sema herkesin oyunlarını darmadağın etmek üzeredir.

AYSEL'İN YOLU KARAN'LA KESİŞİYOR

Parlamak için küçük bir kıvılcım bekleyen Aysel'in yolu, gizemli bir genç erkekle, Karan'la kesişecektir. İlk görüşte mıknatıs gibi çekildiği Karan'ın kendisine başka amaçlarla yaklaştığını anlayan genç kız büyük bir yıkım yaşar.