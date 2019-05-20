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Zengin ve Yoksul 5. son bölüm full tek parça izle!

20.05.2019 16:13


Karan şimdi ne yapacak?

Aysel'in kaçırıldığını anlayan Karan, onu kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Nihal, Aysel'in başına bir şey geldiğinden şüphelendiğinde Aziz'den yardım istemeye kalkışır. Aysel ise Aziz'in fütursuz acımasızlığı ile karşı karşıyadır. Karan, Aysel'i bu durumdan nasıl kurtaracak peki? Diğer yandan Berrin, Nihal'de bazı değişiklikler fark etmiştir, Nihal annesinin kuşkularını dağıtmaya çalışır. Ama başarılı olabilecek mi acaba? Aleyna ise Karan'a ilk defa 'seni seviyorum' der, Karan buna ne tepki verecek peki?

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