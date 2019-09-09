İstanbul Şirinevler'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı. Kaza sebebiyle D-100 Edirnekapı istikameti kapanırken trafik yan yola yönlendirildi.
Şirinevler'de korkunç kaza! 5 araç birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı09.09.2019 05:40
- Şirinevler'de korkunç kaza! 5 araç birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı
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