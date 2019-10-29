İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda asker selamı veren canlı heykelden rekor denemesi 29.10.2019 13:45

İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için bir rekor denemesi yaparak 24 saatlik canlı heykel gösterisine başlayan performans sanatçısı Yunus İşçi (26), saat 12.00’de 17 saati geride bıraktı. Heykelin canlı olduğunu anlayanlar önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmirli performans sanatçısı Yunus İşçi, Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl kutlamaları için Gündoğdu Meydanı'nda bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Canlı heykel gösterisine dün saat 19.00'da başlayan İşçi, 24 saat boyunca farklı figürler sergileyerek şehitleri anacak. Gösterisini bugün 19.00'da sonlandıracak Yunus İşçi, İzmirlilerden de yoğun ilgi görüyor.