Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için bir son dakika uyarısı geldi. Uyarıdan kısa süre sonra İstanbul'da bir anda kara bulutlar gökyüzünü kapladı. Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Metro seferleri dururken, Vatan Caddesi'nde mahsur kalan araçlar olduğu öğrenildi.
İstanbul'u sağanak vurdu! Araçlar suya gömüldü25 Temmuz 2018, Çarşamba
- İstanbul'u sağanak vurdu! Araçlar suya gömüldü
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