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Hande Yener'in yılbaşı konserinde olay çıktı! Yumruklar havada uçuştu

02 Ocak 2018, Salı
Hande Yener'in yılbaşı konseri için 2 bin 800 kapasiteli salona 4 bin 500 bilet sattığı iddia edilen organizatör salona giremeyenlerin tepkisiyle karşılaştı.
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