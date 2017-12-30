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1977 yılından Türkiye görüntüleri

29 Aralık 2017, Cuma
BBC arşivlerinde Türkiye 1977 yılında çekilen ve ilk kez Türkçe alt yazılı olarak yayımlanan İstanbul görüntüleri...
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