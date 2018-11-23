Zeljko Obradovic'ten Kostas Sloukas'a sert uyarı

THY Euroleague'de İsrail'de oynanan Maccabi - Fenerbahçe maçında, sarı lacivertli takımın hocası Zeljko Obradovic maçta yaşanan bir pozisyon nedeniyle Kostas Sloukas'ı sert şekilde uyardı.
Zeljko Obradovic'ten Kostas Sloukas'a sert uyarı23 Kasım 2018, Cuma
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