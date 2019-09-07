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Yusuf Yazıcı'nın kaşı açıldı! Rakipten sert müdahale...

07.09.2019 22:51

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu beşinci maçı kapsamında Andorra ile karşılaşıyor. Türkiye - Andorra karşılaşmasının 25. dakikasında milli futbolcu Yusuf Yazıcı iki rakip futbolcu arasında kalarak sakatlık yaşadı. Yusuf Yazıcı, tedavisinin ardından oyun devam etti.


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