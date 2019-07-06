Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Çaykur Rizesporlu golcü Vedat Muriç A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Muriç, "Hiçbir takımla anlaşmadım. Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz" dedi.
Vedat Muriç'ten A Spor'a flaş açıklama! "Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz"06.07.2019 22:31
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