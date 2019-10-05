Türkiye'nin EURO 2020'deki rakibi Fransa'nın kalecisi Hugo Lloris'in kolu kırıldı 05.10.2019 16:32

Türkiye'nin EURO 2020'deki rakibi Fransa'nın kalecisi, Tottenham forması giyen kaleci Hugo Lloris, feci bir şekilde sakatlandı. Kolunda kırık oluşan Hugo Lloris sahadan oksijen maskesi ile çıkarıldı. İşte o anlar...

Fransa Milli Takımı'nda İzlanda ve Türkiye ile oynanacak EURO 2020 eleme maçları öncesinde Hugo Lloris şoku yaşanıyor. 32 yaşındaki dünyaca ünlü eldiven Fransız kaleci Hugo Lloris, Premier Lig'de Tottenham'ın Brighton'a konuk olduğu mücadelenin henüz başında ağır bir sakatlık geçirdi.

Mücadelenin henüz 3'üncü dakikasında sol kanattan Pascal Gross'un yaptığı ortada topu kontrol etmek isterken sırt üstü düşen deneyimli eldiven, sol kolunu kırarken sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı ve yerini Paulo Gazzaniga'ya bıraktı. Lloris'ten seken topu boş filelere yuvarlayan Neal Maupay ise takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.