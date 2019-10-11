Haberler Web TV Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 Elemeleri H Grubu milli maç canlı anlatım izle

Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 Elemeleri H Grubu milli maç canlı anlatım izle

11.10.2019 18:40

Türkiye Arnavutluk maçı için geri sayım başladı. EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grubun 7. maçında bugün Şükrü Saraçoğlu'nda Arnavutluk'u konuk edecek. Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ay-Yıldızlılar, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman? Milli maç saat kaçta oynanacak?


Türkiye - Arnavuyluk maçı saat kaçta? TRT 1 yayın akışında, Türkiye İzlanda maçının canlı yayın bilgileri yer alıyor. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oOynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlıbiyet ile 15 puanı toplayarak liderlik koltuğunda oturan Türkiye, grubun yedinci karşılaşmasında Arnavutluk ile karşılaşacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı, son karşılaşmasında Moldova'yı 4-0 mağlup etmişti. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, 11 Ekim TRT 1 yayın akışında bugün neler var? Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri...

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 7. maçına çıkacak olan Türkiye, Arnavuyluk ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma, bugün saat 21.45'te başlayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (11 EKİM 2019)

05:15: Benim Adım Melek

08:30: Elimi Bırakma

11:45: İmparatoriçe Ki

13:00: Aileler Yarışıyor

15:00: Benim Adım Melek

19:00: Ana Haber

20:00: Seksenler

21:45: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Arnavutluk

22:45: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Arnavutluk

23:45: Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00: Şampiyon

03:35: Türk Sineması "Keloğlan Aramızda"

05:00: İyilik Kulübü

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları