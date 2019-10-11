Türkiye Arnavutluk maçı için geri sayım başladı. EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grubun 7. maçında bugün Şükrü Saraçoğlu'nda Arnavutluk'u konuk edecek. Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ay-Yıldızlılar, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman? Milli maç saat kaçta oynanacak?
Türkiye - Arnavuyluk maçı saat kaçta? TRT 1 yayın akışında, Türkiye İzlanda maçının canlı yayın bilgileri yer alıyor. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oOynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlıbiyet ile 15 puanı toplayarak liderlik koltuğunda oturan Türkiye, grubun yedinci karşılaşmasında Arnavutluk ile karşılaşacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı, son karşılaşmasında Moldova'yı 4-0 mağlup etmişti. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, 11 Ekim TRT 1 yayın akışında bugün neler var? Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri...
TÜRKİYE - ARNAVUTLUK MAÇI CANLI ANLATIM İZLE
TÜRKİYE - ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA?
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 7. maçına çıkacak olan Türkiye, Arnavuyluk ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma, bugün saat 21.45'te başlayacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI (11 EKİM 2019)
05:15: Benim Adım Melek
08:30: Elimi Bırakma
11:45: İmparatoriçe Ki
13:00: Aileler Yarışıyor
15:00: Benim Adım Melek
19:00: Ana Haber
20:00: Seksenler
21:45: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Arnavutluk
22:45: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Arnavutluk
23:45: Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00: Şampiyon
03:35: Türk Sineması "Keloğlan Aramızda"
05:00: İyilik Kulübü
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