Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 Elemeleri H Grubu milli maç canlı anlatım izle 11.10.2019 18:40

Türkiye Arnavutluk maçı için geri sayım başladı. EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grubun 7. maçında bugün Şükrü Saraçoğlu'nda Arnavutluk'u konuk edecek. Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ay-Yıldızlılar, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman? Milli maç saat kaçta oynanacak?

Türkiye - Arnavuyluk maçı saat kaçta? TRT 1 yayın akışında, Türkiye İzlanda maçının canlı yayın bilgileri yer alıyor. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oOynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlıbiyet ile 15 puanı toplayarak liderlik koltuğunda oturan Türkiye, grubun yedinci karşılaşmasında Arnavutluk ile karşılaşacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı, son karşılaşmasında Moldova'yı 4-0 mağlup etmişti. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, 11 Ekim TRT 1 yayın akışında bugün neler var? Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri...

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 7. maçına çıkacak olan Türkiye, Arnavuyluk ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma, bugün saat 21.45'te başlayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (11 EKİM 2019)

05:15: Benim Adım Melek

08:30: Elimi Bırakma

11:45: İmparatoriçe Ki

13:00: Aileler Yarışıyor

15:00: Benim Adım Melek

19:00: Ana Haber

20:00: Seksenler

21:45: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Arnavutluk

22:45: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Arnavutluk

23:45: Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00: Şampiyon

03:35: Türk Sineması "Keloğlan Aramızda"

05:00: İyilik Kulübü