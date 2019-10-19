Trabzonspor - Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Gaziantep maçı canlı anlatım izle 19.10.2019 15:48

Trabzonspor Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor rakibini yenerek bu çıkışını sürdürmek istiyor. Gaziantep ise deplasmanda sürpriz peşinde. Zirve için oldukça önemli olan karşılaşmada bordo mavililer kazanması halinde maç fazlasıyla lider olacak. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki, Trabzonspor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi takvim.com.tr'de...

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Süper Lig´de çıktığı son iki maçını kazanan Trabzonspor, 8'inci hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bordo-mavililer, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ligdeki iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve aynı zamanda iç sahadaki 8 maçlık yenilmezlik serisine de devam etmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA

Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu´nda saat 17.30´da başlayacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar takvim.com.tr'de...

Trabzonspor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

Gaziantep FK: Lontigkin, Djilobodji, Toşca, Kayode, Jefferson, Morias, Muhammet, Chibas, Oğuz, Twumasi, Kana Biyik

Kadroda tek değişiklik!

Trabzonspor´da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ile Ogenyi Onazi bu maçta forma giyemeyecek. Hafta içerisinde sakatlanan ve tedavisi devam eden Mikel´in durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Ünal Karaman´ın, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçında sahaya sürdüğü ilk 11´de tek değişikliğe giderek Mikel´i riske etmeyerek bu oyuncunun yerine Doğan´a forma vermesi bekleniyor.

Gaziantep FK ile ilk kez!

Gaziantep FK ile bugüne kadar Ziraat Türkiye Kupası´nda 3 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor, oynayacağı maçla rakibiyle ligde ilk kez mücadele edecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 3 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.