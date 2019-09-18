Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Getafe maçı öncesi flaş açıklamalar 18.09.2019 20:01

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Getafe maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Gençlerbirliği maçıyla ilgili bir TFF yöneticisi "Canım zaten siz iyi oynamadınız" diyor. Ben iyi oynamadım diye hakem beni cezalandıramaz. Tekmeye kart, golden önceki faule faul vermek zorunda. Hakem adalet dağıtıyor. Oyuncularımızı bu adalete teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, "4. haftada yaşananlar ortada. Biz bu işin bu boyuta geleceği noktasında TFF'yi uyardık." şeklinde konuştu..