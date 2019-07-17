Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun fikstürü belli oldu 17.07.2019 22:18

Spor Toto Süper Lig'de, efsane futbolcu Cemil Usta'nın ismiyle oynanacak olan 2019-2020 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. 21.00'de başlayan fikstür çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi. Ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kendi aralarında oynayacakları maçların hangi haftalarda oynanacağı da belli oldu.

1. HAFTA

Kayserispor - Alanyaspor



Göztepe - Antalyaspor



Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor



Kasımpaşa - Trabzonspor



Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep



Denizlispor - Galatasaray



Sivasspor - Beşiktaş

DERBİ HAFTALARI

3. HAFTA

Fenerbahçe - Trabzonspor

6. HAFTA

Trabzonspor - Beşiktaş



Galatasaray - Fenerbahçe

9. HAFTA

Beşiktaş - Galatasaray

13. HAFTA

Trabzonspor - Galatasaray

16. HAFTA

Fenerbahçe - Beşiktaş



20. HAFTA

Trabzonspor - Fenerbahçe



23. HAFTA

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Trabzonspor



26. HAFTA

Galatasaray - Beşiktaş



30. HAFTA

Galatasaray - Trabzonspor



33. HAFTA

Beşiktaş - Fenerbahçe.

SÜPER LİG 16 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

TFF'nin aldığı karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.