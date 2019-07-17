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Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun fikstürü belli oldu

17.07.2019 22:18

Spor Toto Süper Lig'de, efsane futbolcu Cemil Usta'nın ismiyle oynanacak olan 2019-2020 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. 21.00'de başlayan fikstür çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi. Ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kendi aralarında oynayacakları maçların hangi haftalarda oynanacağı da belli oldu.


1. HAFTA

Kayserispor - Alanyaspor

Göztepe - Antalyaspor

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Trabzonspor

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep

Denizlispor - Galatasaray

Sivasspor - Beşiktaş

DERBİ HAFTALARI

3. HAFTA
Fenerbahçe - Trabzonspor

6. HAFTA
Trabzonspor - Beşiktaş

Galatasaray - Fenerbahçe

9. HAFTA
Beşiktaş - Galatasaray

13. HAFTA
Trabzonspor - Galatasaray

16. HAFTA
Fenerbahçe - Beşiktaş

20. HAFTA
Trabzonspor - Fenerbahçe

23. HAFTA
Fenerbahçe - Galatasaray
Beşiktaş - Trabzonspor

26. HAFTA
Galatasaray - Beşiktaş

30. HAFTA
Galatasaray - Trabzonspor

33. HAFTA
Beşiktaş - Fenerbahçe.

SÜPER LİG 16 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
TFF'nin aldığı karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

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