Haberler Web TV Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar...

Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar...

29.08.2019 20:42

Ülkemizi 2019-2020 Sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri bugün TSİ ile 19:00'da Monaco'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Turnava 17-18 Eylül tarihinde oynanacak mücadelelerle başlayacak. İkinci tur kura çekimleri ise 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu ve rakipleri...


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