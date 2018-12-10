Son dakika: Fenerbahçe, Ersun Yanal ile anlaştı! 10 Aralık 2018, Pazartesi

Haftalardır kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe'de yeni teknik adam arayışları sürüyordu. Son alınan bilgilere göre sarı-lacivertliler, Ersun Yanal ile anlaştı.

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde bir panelde konuşan Ersun Yanal, "Fenerbahçe ile görüştüm. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır" ifadesini kullanmıştı.