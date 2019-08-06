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Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da

06.08.2019 18:16

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz İstanbul'a geldi. Son olarak La Liga ekiplerinden Villareal'de top koşturan yıldız oyuncunun Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.


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