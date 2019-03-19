Şok iddia: Ersun Yanal gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Muhabiri Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal hakkında bomba iddiada bulundu. "Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin gelecek sezonki yeni yapılanmasında yer almayacaktır." dedi.
Şok iddia: Ersun Yanal gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak19.03.2019 16:34
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