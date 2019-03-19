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Şok iddia: Ersun Yanal gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak

19.03.2019 16:34

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Muhabiri Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal hakkında bomba iddiada bulundu. "Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin gelecek sezonki yeni yapılanmasında yer almayacaktır." dedi.


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