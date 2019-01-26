Haberler Web TV Sivasspor Hugo Vieira transferini böyle duyurdu

Sivasspor Hugo Vieira transferini böyle duyurdu

26 Ocak 2019, Cumartesi

Demir Grup Sivasspor, Portekizli Hugo Vieira'yı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sivasspor Hugo Vieria transferini bu video ile duyurdu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları