Şenol Güneş: Özbekistan maçında oynayamacaklar

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Özbekistan maçı öncesi öncesi basın toplantısında konuştu. Deneyimli teknik adam, sakatlıkları süren Cenk Tosun, Ozan Kabak, Hasan Ali, Mahmut, Okay, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun mücadelede forma giyemeyeceklerini açıkladı.
Şenol Güneş: Özbekistan maçında oynayamacaklar01.06.2019 20:09
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