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Şenol Güneş: Özbekistan maçında oynayamacaklar

01.06.2019 20:09

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Özbekistan maçı öncesi öncesi basın toplantısında konuştu. Deneyimli teknik adam, sakatlıkları süren Cenk Tosun, Ozan Kabak, Hasan Ali, Mahmut, Okay, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun mücadelede forma giyemeyeceklerini açıkladı.


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