Selçuk İnan'ın menajerinden flaş transfer açıklaması

Sport Toto Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla kulüpler gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Son şampiyon Galatasaray'da da takıma yapılacak takviyelerin yanında takımdaki bazı isimlerin de geleceği belirsizliğini koruyor. O isimlerden biri de kaptan Selçuk İnan. Selçuk'un geleceği hakkın menajeri Batur Altıparmak A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Selçuk İnan'ın menajerinden flaş transfer açıklaması23.06.2019 21:49
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