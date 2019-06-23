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Selçuk İnan'ın menajerinden flaş transfer açıklaması

23.06.2019 21:49

Sport Toto Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla kulüpler gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Son şampiyon Galatasaray'da da takıma yapılacak takviyelerin yanında takımdaki bazı isimlerin de geleceği belirsizliğini koruyor. O isimlerden biri de kaptan Selçuk İnan. Selçuk'un geleceği hakkın menajeri Batur Altıparmak A Spor'a açıklamalarda bulundu.


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