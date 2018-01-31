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Ozan Tufan'ın transferi askıya alındı!

31 Ocak 2018, Çarşamba
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği Ozan Tufan'ın Ada'ya transferinde pürüz çıktı! Premier Lig ekibi Crystal Palace flaş bir kararla transferi askıya aldı.
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