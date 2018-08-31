Yol Durumu

Nuri Şahin Borussia Dortmund'a veda etti

31 Ağustos 2018, Cuma

Werder Bremen'e transfer olan Nuri Şahin'den duygulandıran bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Borussia Dortmund'a veda eden tecrübeli futbolcu "Dortmund benim için ayrıcalıktı , hayatımın geri kalanında bu ailenin bir üyesi olacağım" ifadelerine yer verdi.

Werder Bremen formasını giymeyi sabırsızlıkla beklediğini belirten Nuri " Bu kulüp için savaşacak olmaktan çok mutluyum" dedi
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları