Neymar'ın penaltısına engel 'VAR' 22 Haziran 2018, Cuma

Brezilya ile Koskta Rika arasında oynanan maçta, Neymar rakip futbolcunun müdahalesi sonrası kendini yere bıraktı. İlk olarak penaltı kararı veren hakem, VAR incelemesinden sonra penaltıyı iptal etti.